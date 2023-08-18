الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو خاص بالعالم..

لقاء خاص مع سفير إيران بالسعودية حول زيارة عبد اللهيان للمملكة

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الإيراني في السعودية علي رضا عنايتي، بأن طهران تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع السعودية، وذلك في تصريح له حول أول زيارة لوزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان قام بها إلى السعودية منذ استئناف العلاقات بين البلدين في آذار/مارس الماضي.

العالم _ السعودية

وقال عنايتي ،في تصريح خاص لقناة العالم، اليوم الجمعة، انه جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي؛ موضحا بان العلاقات مع السعودية تتخذ مسارا صحيحا .

وعبر السفير الإيراني في السعودية، عن شكره وتقديره للجانب السعودي على استضافة الحجاج الايرانيين، كما اكد الجانبان على أهمية الوحدة والتعاون والحوار فيما بينهما.

واضاف علي رضا عنايتي ، انه تم بحث عدة ملفات اقليمية وتمت مناقشة قضية الامن ذاتي المنشأ، واوضح انه تم تقريب وجهات النظر بين البلدين من خلال القضايا التي تمت مناقشتها.

واشار علي رضا عنايتي ، الى ان البلدين اتفقا على تفعيل اتفاقية النقل الجوي بين ايران والسعودية ، ومن بين القضايا التي طرحها الجاانب الايراني ولقيت الترحيب من قبل السعودية تفعيل اللجان المشتركة في مجالات عدة منها الترابط النخبوي بين البلدين.

وأعقب استئناف العلاقات الإيرانية السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في منظقة غرب أسيا، فقد أعادت السعودية علاقاتها مع سوريا التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة الدول العربية.

روابط ذات صلة

جميع الدول الإسلامية ترحب بتعزيز العلاقات الإيرانية السعودية

شاهد.. تفاصيل لقاء وزير خارجية ايران بولي العهد السعودي

عبد اللهيان في السعودية وبحث في التعاون المشترك

شاهد/وزير الخارجية يلتقي ولي العهد السعودي في جدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. في لقاء دام 90 دقيقة.. هذا ما اتفق عليه وزير الخارجية الإيراني وولي العهد السعودي

إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز نهج التعددية ومواجهة الأحادية

شاهد بالفيديو خاص بالعالم.. لقاء خاص مع سفير إيران بالسعودية حول زيارة عبد اللهيان للمملكة

بالفيديو.. تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في اليمن جرّاء الحصار والعدوان

بالفيديو.. شاهد.. تدفق آلاف الزائرين من المحافظات العراقية ومن 5 منافذ حدودية

إيران.. إطلاق قمر 'طلوع 3' الصناعي قريبا