لقاء خاص مع سفير إيران بالسعودية حول زيارة عبد اللهيان للمملكة

العالم _ السعودية

وقال عنايتي ،في تصريح خاص لقناة العالم، اليوم الجمعة، انه جاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي؛ موضحا بان العلاقات مع السعودية تتخذ مسارا صحيحا .

وعبر السفير الإيراني في السعودية، عن شكره وتقديره للجانب السعودي على استضافة الحجاج الايرانيين، كما اكد الجانبان على أهمية الوحدة والتعاون والحوار فيما بينهما.

واضاف علي رضا عنايتي ، انه تم بحث عدة ملفات اقليمية وتمت مناقشة قضية الامن ذاتي المنشأ، واوضح انه تم تقريب وجهات النظر بين البلدين من خلال القضايا التي تمت مناقشتها.

واشار علي رضا عنايتي ، الى ان البلدين اتفقا على تفعيل اتفاقية النقل الجوي بين ايران والسعودية ، ومن بين القضايا التي طرحها الجاانب الايراني ولقيت الترحيب من قبل السعودية تفعيل اللجان المشتركة في مجالات عدة منها الترابط النخبوي بين البلدين.

وأعقب استئناف العلاقات الإيرانية السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في منظقة غرب أسيا، فقد أعادت السعودية علاقاتها مع سوريا التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة الدول العربية.