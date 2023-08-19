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بوتين يزور مقر قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بوتين يزور مقر قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة مركز قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمدينة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا، واستمع لتقارير هيئة الأركان وكبار القادة العسكريين.

العالم - روسيا

وقال الكرملين في بيانه اليوم السبت، إن "الرئيس استمع إلى تقارير رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقادة المناطق العسكرية وغيرهم من كبار الضباط في قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ولم يورد الكرملين مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة.

میدانياً قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية دمرت في الجو صاروخ "إس-200" استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم، خلال الليل.

وبحسب بيان الدفاع الروسية: "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز "إس-200" تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اكتُشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط".

في سياق منفصل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن امتلاك أسلحة نووية يهدف إلى حماية روسيا من تهديدات أمنية، مضيفاً أن موسكو تواصل تذكير الغرب بالمخاطر لمنع اندلاع صراع أسلحة نووية.

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