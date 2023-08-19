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محافظ خوزستان: معبر جذابة جاهز لاستقبال زوار الاربعين

محافظ خوزستان: معبر جذابة جاهز لاستقبال زوار الاربعين
السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن محافظ خوزستان (جنوب غرب ايران)، علي اكبر حسيني محراب، ان معبر جذابة الحدودي جاهز لاستقبال زوار الاربعين الحسيني المتوجهين الى العراق.

العالم - ايران

يتبع...

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