روسيا تتصدى لمسيرات أوكرانية في موسكو وصاروخ إس-200 في القرم

العالم - خاص بالعالم

وقال في بيان انه تمكن من 'القضاء كليا' على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.



في السياق ذاته، تعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي أوقع عشرات القتلى والجرحى حسب الداخلية الاوكرانية، ونددت الامم المتحدة بهذا القصف وقالت المنسّقة الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا في بيان ان مهاجمة ساحة رئيسية في مدينة كبيرة في ساعات الذروة من اليوم امر شنيع.

في المقابل اعلن الجيش الروسي احباط هجوم بطائرة مسيرة اوكرانية على اهداف في موسكو وضواحيها دون وقوع اضرار و اصابات.



وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن طائرة عسكرية أُصيبت بأضرار، جراء هجوم أوكراني بمسيّرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود شمال موسكو.



وقالت وزارة الدفاع الروسية أن نقطة المراقبة في المطار العسكري اكتشفت اقتراب المسيّرة، واستهدفتها بأسلحة رشاشة قبل أن ترتطم بمدرج المطار.



وقبل ذلك، قالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي دمّرت في الجو صاروخ 'إس- مائتين' استخدمته اوكرانيا لمهاجمة منشآت بشبه جزيرة القرم، خلال الليل، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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