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وزير الطاقة: انتاج الكهرباء ازداد أكثر من 7 آلاف ميغاواط في عهد الحكومة الحالية

وزير الطاقة: انتاج الكهرباء ازداد أكثر من 7 آلاف ميغاواط في عهد الحكومة الحالية
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان إن الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء في البلاد تبلغ الآن 91292 ميغاواط ، منها أكثر من 7745 ميغاواط تم تشغيلها منذ بداية مهام الحكومة الحالية قبل عامين.

العالم - ايران

وقال محرابيان في تصريح له مساء السبت: إن هذا المقدار من اضافة الإنتاج يشمل 5784 ميغاواط من محطات الطاقة الحرارية ، و 3400 ميغاواط ميغاواط لزيادة القدرة أو تحسين كفاءة محطات الطاقة السابقة ، و 203 ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة و 358 ميغاواط من محطات توليد الطاقة الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد وزير الطاقة أن هذه القدرة البالغة 91 الفا و 292 ميغاواط هي الطاقة الاسمية وقال: ان ذروة الاستهلاك هذا العام، بلغت أكثر من 73600 ميغاواط ، وهو أعلى رقم للاستهلاك سجل هذا العام.

وأعرب عن أمله في عدم تكرار ذروة الاستهلاك هذه في الأيام المتبقية.

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