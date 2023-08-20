وزير الطاقة: انتاج الكهرباء ازداد أكثر من 7 آلاف ميغاواط في عهد الحكومة الحالية

العالم - ايران

وقال محرابيان في تصريح له مساء السبت: إن هذا المقدار من اضافة الإنتاج يشمل 5784 ميغاواط من محطات الطاقة الحرارية ، و 3400 ميغاواط ميغاواط لزيادة القدرة أو تحسين كفاءة محطات الطاقة السابقة ، و 203 ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة و 358 ميغاواط من محطات توليد الطاقة الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد وزير الطاقة أن هذه القدرة البالغة 91 الفا و 292 ميغاواط هي الطاقة الاسمية وقال: ان ذروة الاستهلاك هذا العام، بلغت أكثر من 73600 ميغاواط ، وهو أعلى رقم للاستهلاك سجل هذا العام.

وأعرب عن أمله في عدم تكرار ذروة الاستهلاك هذه في الأيام المتبقية.