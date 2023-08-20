مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بعدة طرق ومفترقات بالضفة

العالم - فلسطين المحتلة

ففي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين، قرب مدخل بيتين شرق رام الله، وبالقرب من حاجز بيت ايل شمال البيرة.

وفي نابلس، هاجم قطعان المستوطنين مركبات الفلسطينيين قرب "يتسهار" جنوب نابلس، إضافة إلى مهاجمة منازل المواطنين في الحي الشمالي ببلدة حوارة، كما أطلق مستوطنون عبر منصاتهم الاجتماعية دعوات تحرض على "محو حوارة".

أما في قلقيلية، فقد أغلق مستوطنون الطرق بالقرب من مفرق كدوميم شرق المدينة، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وتصاعدت في الآونة الأخيرة اعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرى ومدن الضفة الغربية.

هذا وأصيب أربعة مواطنين، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة ومخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدعس بجيب عسكري أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل الاصابات الى المستشفى.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.