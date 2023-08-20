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رئيس برلمان الجزائر يصل طهران

رئيس برلمان الجزائر يصل طهران
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، منذ قليل إلى طهران على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام ذو النوري.

العالم - ايران

يتبع ..

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رئيس برلمان الجزائر يصل طهران