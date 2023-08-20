الشيخ قاووق: وصول منصة التنقيب إلى حقل قانا نجاح لاستراتيجية المقاومة

لعالم - لبنان

كلام قاووق جاء خلال احتفال بمدينة صور جنوبي لبنان وشدد على أن انجاز المقاومة بانتزاع حقوق لبنان بالثروات النفطية والغازية، يؤسس لأمل بإنقاذ البلد من أزماته الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يؤكد حرص المقاومة على انقاذ البلد، وبالمقابل هناك جماعة المواجهة والتحدي حريصون على العرقلة وافتعال الأزمات تلو الأزمات، مؤكدا أن حزب الله يسعى بكل ما أوتي من قدرة لتخفيف المعاناة وايجاد الحلول والمخارج للأزمة، بخلاف الفريق الآخر الذي يتعمد العرقلة.

وأشار إلى أنه في لبنان هناك مشروعان اليوم، مشروع أولويته الانقاذ والوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية يؤتمن على السلم الأهلي، ومشروع للفريق الآخر أولويته المواجهة وجر البلد إلى الفتنة والاصطدام الداخلي، والإتيان برئيس للجمهورية يكون منصة للفتنة والتحريض ولتحقيق أهداف لا تخدم الوطن، وإنما تخدم أعداء لبنان.

وختم قاووق بالقول: حزب الله وبكل ما أوتي من قدرة يعمل لعدم وصول البلد إلى حيث يريد العدو الإسرائيلي، والمرحلة صعبة، ولكن ليست مستحيلة، وأما المستحيل فهو مشروع المواجهة، الذي هو مشروع أبتر لا أفق له، لأنه مشروع يتبنى شعارات أكبر من أحجام حامليه.