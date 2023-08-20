شاهد.. تحركات عسكرية أمريكية مريبة في العراق

العالم - مراسلون

تحركات عسكرية امريكية غامضة في عدة محافظات تثير هاجس العراقيين. صور تنقل الارتال والاليات العسكرية الامريكية في صلاح الدين واربيل والانبار والحدود العراقية - السورية واليوم في ضواحي بغداد تتدفق علی مواقع التواصل الاجتماعي رغم نفي واشنطن لها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي حيدر البرزنجي لقناة العالم:"انه أمر مرفوض وغيرمقبول وهو يمس السيادة العراقية والعراق لن يكون ساحة لمعركة او صراع أو تهديد لسلم أي دولة جارة للعراق اذا كانت سوريا أو جارة اخری".

ومع تواتر التقارير حول نية واشنطن الامساك بالشريط الحدودي بين العراق وسوريا نفی البنتاغون تلك التقارير معلنا ان القوات الامريكية ليست ضالعة بمسوولية حفظ الامن علی الحدود السورية – العراقية.

وقال رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين صباح زنكنة لقناة العالم:"يقال ان هناك تحركات امريكية وانها تستهدف تغيير جيوسياسية العراق وتغيير أشياء كثيرة في داخل العراق والواقع انها عملية تغطية وتعتيم علی ما يجري في اوكرانيا من خسائر الولايات المتحدة باعتبار ان اوكرانيا اليوم تمثل واجهة الولايات المتحدة في حربها مع روسيا".

يصر الجانب الامريكي والتحالف الدولي علی ان هذه التحركات تندرج ضمن الاستبدال الروتيني للقوات في العراق لكن حجم هذه التنقلات وواجهتها تشير الی نوايا امريكية مبيتة تستهدف الامن في العراق او سوريا حسب المراقبين.

وقال الكاتب والمحلل السياسي أمير الساعدي لقناة العالم:"لايمكن الاغفال ان هناك حركة للولايات المتحدة الاميركية علی الحدود العراقية السورية لأنها تريد ان تبقي بعض القوات خارج ادارة النظام السوري".

تأتي هذه التحركات الامريكية غداة اعلان رييس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية اجنبية وفي ظرف يعيش فيه العراق افضل فترة استقرار بعد ٢٠٠٣.