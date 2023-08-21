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الدنمارك تعلن إرسالها 19 مقاتلة من طراز إف - 16 إلى أوكرانيا

الدنمارك تعلن إرسالها 19 مقاتلة من طراز إف - 16 إلى أوكرانيا
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، أن الدنمارك سترسل 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 16" إلى أوكرانيا.

العالم - أوروبا

وقالت فريدريكسن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في قاعدة "سكريدستروب" الجوية: "ستتبرع الدنمارك بـ19 طائرة مقاتلة من طراز "إف - 16" لأوكرانيا".

وفي السياق ذاته، أكّد زيلينسكي على قناته في "تلغرام"، هذه المعلومات وأن الطيارين والمهندسين الأوكرانيين بدأوا بالفعل التدريب في الدنمارك، بحسب قوله.

في وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "ظهور مقاتلات "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".

وسبق أن حذرت روسيا دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

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