شاهد بالفيديو: إطلالة رونالدو بالزي العربي

العالم _ السعودية

وظهر رونالدو إلى جانب شخص قرب حائط وهو يرتدي الثوب السعودي الأبيض وقد حمل بيده حقيبة، ويرى في مشهد تال وهو يتوجه إلى سيارته مع مرافقه.

وأثار المقطع إعجاب الكثير من الجماهير الرياضية وتحديدا جماهير النصر عند مشاهدتهم لكريستيانو وهو يرتدي الزي السعودي.

مما ساهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحدهم “الأسطورة كاشخ بالثوب اليوم”.

فيما عقب صاحب حساب “بطل الدوري”: “لاعبون كثر يلبسون الثوب السعودي يأتون لاعبين أجانب ويخرجون عاشقين للمملكة”.

وعقب آخر :” بدون محد يطلب منه و لحاله الله يهدي قلبه للإسلام”.

واستشهد “سام”، بمثل شعبي تعبيراً عن إعجابه بإطلالة النجم البرتغالي “الحلو حلو حتى لو قام من النوم”.

بينما عبر “بو عبد الرحمن” عن اعتقاده بأن الأسطورة رونالدو ينوي البقاء في المملكة السعودية حتى بعد انتهاء عقده”.

وقال “نوح” إن هذا المقطع “سيزعج كثيراً من الناس و”يبلطموا “أنفسهم بسببه”-في إشارة إلى منافسي نادي النصر- من الأندية المحلية.”

وجاء في تعليق آخر :”الصراحة مب طبيعي كنه من عيالنا مناسب عليه هالستايل القصة والثوب والمشية).