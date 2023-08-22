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الرياض: نتطلع الى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع طهران

الرياض: نتطلع الى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع طهران
الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس الوزراء السعودي أن الرياض تتطلع الى بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم- السعودية

وافادت وكالة الانباء السعودية "واس" ان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ترأس اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة.

واشار مجلس الوزراء السعودي، الى الخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض؛ بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما.

واعرب عن التطلع إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان زار المملكة العربية السعودية يوم 17 أغسطس على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة نظيره السعودي وبحث خلال هذه الزيارة اجراءات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

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