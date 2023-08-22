رئيسي يصف زيارة بوغالي لطهران منعطفا في سير العلاقات الثنائية

العالم - إيران

وفي لقائه، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشعب الجزائري إبراهيم بوغالي، أكد رئيسي على استعداد الجمهورية الإسلامية لمشاركة تجاربها وإنجازاتها التقنية مع دولة الجزائر الصديقة والشقيقة.

ووصف الرئيس الإيراني زيارة رئيس البرلمان الجزائري الحالية لطهران، منعطفا في سير العلاقات الآخذة بالنمو بين البلدين، وقال: إن تفعيل نشاطات اللجنة الاقتصادية المشتركة، ووضع خارطة طريق مشتركة، من شأنه القيام بدور فاعل في تسريع وتسهيل الإجراءات الهادفة إلى تطوير التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

وعلى صعيد آخر ثمّن رئيس الجمهورية الإسلامية مواقف دولة الجزائر الصريحة حيال مصالح العالم الإسلامي ودورها في الكشف عن حقيقة الكيان الصهيوني وسياساته الإجرامية.

كما أشار إلى مآرب دول الهيمنة وعلى رأسها الكيانان الأميركي والصهيوني الرامية إلى منع ازدهار العلاقات بين الدول المستقلة، واستطرد: إيران والجزائر لديهما مواقف مشتركة من القضايا الإقليمية والدولية، وبذلك يستطيع البلدان إقامة تعاون بناء ومثمر لمصالح شعبيهما وسائر الشعوب المسلمة.