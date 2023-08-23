في اتصال مع هنية.. ولايتي يبارك تصعيد المقاومة في الضفة

العالم - فلسطين

وأكد موقف الجمهورية الإسلامية الثابت بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته حتى ينال حقوقه، مشيرا إلى طبيعة المأزق الذي يعيشه الاحتلال.

من جانبه وجه رئيس الحركة الشكر إلى ولايتي على هذا الاتصال، مؤكدا صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة الاحتلال وعدوانه، وأشاد بموقف الجمهورية الإسلامية الثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأشار إلى أن العدو يسعى إلى كسر إرادة شعبنا عبر جرائمه وعدوانه المتصاعد في القدس والضفة واستمرار حصاره لغزة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مصممون على مواصلة المقاومة وكسر استراتيجية العدو وإفشال مخططاته، وصولا لتحرير أرضنا ومقدساتنا وخاصة القدس والمسجد الأقصى.