العثور على قطعة أثرية في القدس عليها أبيات شعرية لعمر الخيام

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وتم العثور على القطعة الفخارية خلال الحفريات "الاسرائيلية" غير الشرعية في مدينة القدس القديمة.

وزججت القطعة الفخارية بألوان الفيروز، وازدانت بالزهور، والكتابة على القدر الفخاري هي بالفارسية، وعبارة عن أبيات من رباعيات الشاعر الايراني الكبير عمر الخيام.

وتقترب الكتابة على القطعة الفخارية من رباعيتين للخيام، من ترجمة الشاعر احمد رامي:

(قلبي في صدري أسيرٌ سجين

تُخجلهُ عشرةُ ماءٍ وطين

وكم جرى عزمي بتحطيمه

فكانَ يَنهاني نداءُ اليقين

***

أولى بهذا القلب أن يخفقا

وفي ضرامِ الحب أن يُحرَقا

ما أضيعَ اليوم الَذي مَر بي

مِن غيرِ أن أهوى وأن أعشقا”

وظاهرة الأشعار الفارسية المكتوبة على الفخار، معروفة في أنحاء مختلفة في العالم، إلا أنها المرة الأولى التي يعثر فيها على هذا النوع من القدر الفخارية في فلسطين، مع الإشارة إلى انه يوجد بحوزة هواة القطع الأثرية، نقوش على النحاس لرباعيات الخيام، ولكنها لا تعود إلى عصور قديمة.

وبالنسبة للقدر المكتشف، يعتقد بأنه وصل إلى القدس، عن طريق التجار.

وتحظى رباعيات الخيام باهتمام في العالم العربي، وترجمت شعرا أكثر من مرة، وأشهرها ترجمة احمد رامي، ويكن كثيرون من ذواقة الأدب احتراما لترجمة الرباعيات بقلم أحمد الصافي النجفي.