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مسؤولون عراقيون يلتقون بوزير الخارجية التركي

مسؤولون عراقيون يلتقون بوزير الخارجية التركي
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ملف المياه والسيادة الوطنية والوضع الإقليمي والدولي في بغداد.

العالم- العراق

وذكر مكتب العامري، في بيان، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن "الجانبين تطرقا إلى تطورات الوضع الإقليمي والدولي ، وناقشا العلاقات الثنائية والاقتصادية وأهمية تعزيزها وفق مصلحة البلدين"، مشيراً الى أن "الجانبين بحثا ملف المياه، وجرى التأكيد على ضرورة تسوية الأزمة ووضع الحلول الفعالة لحصول العراق على حصصه المائية والقضاء على أزمة الجفاف".

وأكد العامري بحسب البيان، "على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية"، مبينا أن "العراق لا يسمح بتواجد أي جماعات مسلحة على أراضيه وفقا للدستور العراقي، كما يرفض أي اعتداء على دول الجوار ينطلق من أراضيه".

وشدد الطرفان بحسب البيان "على أهمية احترام السيادة الوطنية للبلدين ومنع أي إنتهاكات أو إعتداءات وضرورة تغليب لغة الحوار والتعاون لحل أي إشكالات وخلق بيئة آمنة ومستقرة على الحدود بين البلدين".

كما استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزير الخارجية التركي ويناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المتبادل في المجالات كافة.

هذا وأستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وزير الخارجية التركي وبحث معه التعاون القضائي والقانوني بين البلدين وإمكانية توقيع مذكرات تفاهم قانونية تخص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

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مسؤولون عراقيون يلتقون بوزير الخارجية التركي

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