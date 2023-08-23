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لقاء بين الملك الأردني ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

لقاء بين الملك الأردني ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

استقبل الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي.

العالم-الاردن

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع، وفق وكالة أنباء الأردن "بترا".

كما تناول اللقاء الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

هذا والتقى اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مطار ماركا العسكري، الفريق أول مارك ميلي والوفد المرافق.

وحسب "بترا"، بحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، بحضور عدد من كبار الضباط القوات المسلحة الأردنية، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك ومستقبل التعاون العسكري بين الجيشين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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