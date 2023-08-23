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كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي

كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية فشل محاولتها الثانية لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع، مشيرة إلى أنها ستحاول تنفيذ عملية إطلاق ثالثة في أكتوبر المقبل.

العالم-الامريكيتان

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في بيان: "أعلنت كوريا الشمالية فشل المحاولة الثانية لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع، وستجري محاولة تنفيذ عملية إطلاق ثالثة في أكتوبر المقبل".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه الحامل لأول قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، وذلك بحسب ما ذكرته منظومات الإنذار اليابانية التي كانت تتحضر لهذا الإطلاق بعد إخطارها من بيونغ يانغ.

وأعلنت منظومات الإنذار اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه أول قمر صناعي مخصص لأغراض الاستطلاع، في الوقت الذي كانت فيه طوكيو تترقب هذه العملية بعد أن اتخذت قواتها الدفاعية الصاروخية حالة التأهب القصوى للتعامل مع هذا الأمر.

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