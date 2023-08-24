شهيد وجريحان من قوى الأمن الداخلي بهجوم ارهابي في سيستان وبلوشستان

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واوضح العميد جليليان ان سيارة يستقلها الارهابيون اقتربت من دوريتين من قوى الامن الداخلي واطلق الارهابيون من داخلها النار على عناصر قوى الامن الداخلي في ادى هاتين الدوريتين لكن الدورية الثانية اشتبكت مع المهاجمين الذين استغلوا وجودهم بين المواطنين ولاذوا بالفرار.

واضاف العميد جليليان انه قد تم نقل 3 مصابين لقوى الامن الداخلي الى المراكز الاستشفائية لكن احدهم استشهد متأثرا باصابته.

وشدد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان ان ملاحقة الارهابيين مستمرة والمعلومات الاضافية ستنشر لاحقا.