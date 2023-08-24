الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد وجريحان من قوى الأمن الداخلي بهجوم ارهابي في سيستان وبلوشستان

شهيد وجريحان من قوى الأمن الداخلي بهجوم ارهابي في سيستان وبلوشستان
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية العميد دوست علي جليليان استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي وجرح اثنين آخرين في هجوم نفذه ارهابيون مسلحون كانوا يستقلون سيارة في مدينة سيب سوران التابعة لهذه المحافظة، اليوم الخميس.

العالم - ایران

واوضح العميد جليليان ان سيارة يستقلها الارهابيون اقتربت من دوريتين من قوى الامن الداخلي واطلق الارهابيون من داخلها النار على عناصر قوى الامن الداخلي في ادى هاتين الدوريتين لكن الدورية الثانية اشتبكت مع المهاجمين الذين استغلوا وجودهم بين المواطنين ولاذوا بالفرار.

واضاف العميد جليليان انه قد تم نقل 3 مصابين لقوى الامن الداخلي الى المراكز الاستشفائية لكن احدهم استشهد متأثرا باصابته.

وشدد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان ان ملاحقة الارهابيين مستمرة والمعلومات الاضافية ستنشر لاحقا.

روابط ذات صلة

استشهاد احد مراتب قوات حرس حدود ايران جنوب شرقي البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. حرب المسيرات الاوكرانية.. هل يعيد النزاع الى داخل روسيا؟

رئيس الإمارات يعلق على موافقة "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة

ماليزيا تعيد فتح سفارتها في العراق

شهيد وجريحان من قوى الأمن الداخلي بهجوم ارهابي في سيستان وبلوشستان

بوتين: الغرب يحاول استخدام قواعده ليسرق موارد الدول النامية

رئيس وزراء الهند يعلق على انضمام السداسي الجديد إلى "بريكس"