عدن.. إحتجاجات وتصاعد للصراع بين أدوات العدوان

العالم – المشهد اليمني

وكان المحتجون قد قطعوا عددا من الشوارع، وأشعلوا النيران في الإطارات، للتنديد بتردي الخدمة، مع ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار إلى ثماني ساعات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. وردد المحتجون هتافات ضد تحالف العدوان والسلطات التابعة له المدعومة من السعودية والإمارات.

هذا وكانت مؤسسة كهرباء عدن قد أعلنت توقف أكثر من 80 في المائة من منظومة الخدمة، جراء نقص الوقود المشغل لمحطات التوليد، وفي أبين تشهد عموم مديريات المحافظة انطفاء تاما للتيار الكهربائي، وقال مسؤولون في مؤسسة الكهرباء إن خروج المنظومة عن العمل وتوقف جميع شركات الطاقة المشتراة جاء نتيجة عدم توفر الوقود.

واتهم المواطنون تحالف العدوان بعدم الجدية في إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة إشكالية الكهرباء المتفاقمة، خصوصا وأن انطفاءها يأتي في ظل ما تشهده المحافظة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

هذا وقد هاجم ناشطون تابعون للسعودية الإمارات باعتبارها المسيطرة على عدن من خلال المجلس الانتقالي بينما شن ناشطون مقربون من الإمارات هجوما على السعودية باعتبارها من يدعم حكومة معين عبدالملك والمجلس الرئاسي وحملوها مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية.

فماذا يعني هذا الصراع في عدن؟ ومن يتحمل المسوولية أمام المواطنيين؟ ولماذا فشل التحالف بكل أمواله في تامين كهرباء عدن؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني القیادي الجنوبي وأمين عام حزب الشعب الديموقراطي سفيان العماري من صنعاء والإعلامي اليمني طالب الحسني من بيروت.

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