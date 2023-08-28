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بعد عامين من الجمود..مفاوضات مصرية اثيوبية سودانية حول سد النهضة الاثيوبي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

بعد تجميد تجاوز العامين عادت المفاوضات الرسمية لأزمة سد النهضة الاثيوبي من جديد بين مصر والسودان وأثيوبيا للبحث عن حلول فنية وقانونية تتيح تلبية مطالب الدول الثلاث والتوصل لاتفاق ينهي أزمة تؤرق الملايين من المصريين والسودانيين الباحثين عن ضمانة حقيقية لاستمرار وصول المياه إليهم.

العالم - خاص بالعالم

ورغم بدء الجلسات الفعلية لتلك المفوضات في العاصمة القاهرة إلا أن التخوف من جدية الجانب الاثيوبي يسيطر وبقوة على الدوائر السياسية داخل مصر.

ويشير خبراء في القانون الدولي إلى ضرورة الاخذ بأبرز وأهم المبادئ التي جاءت في اتفاقية المبادئ لعام 2015 والمتمثلة في مبدأ التعاون وعدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومؤكدين أنه في حال فشل المفاوضات هذه المرة واصرار المفاوض الاثيوبي علي التعنت مع مصر فإن من حق الأخيرة اللجوء للتحكيم الدولي للحفاظ على حقوقها التاريخية من مياه النيل.

ووفقاً لوزير الري المصري فإن هناك العديد من المخاطر التي تواجهها بلاده بسبب الإجراءات الأحادية التي تتخذها أثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وفي مقدمتها فقدان ما يقرب من15 % من الرقعة الزراعية في مصر.

بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الإجتماعية والإقتصادية وتفاقم الهجرة غير غير الشرعية كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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