بعد عامين من الجمود..مفاوضات مصرية اثيوبية سودانية حول سد النهضة الاثيوبي

العالم - خاص بالعالم

ورغم بدء الجلسات الفعلية لتلك المفوضات في العاصمة القاهرة إلا أن التخوف من جدية الجانب الاثيوبي يسيطر وبقوة على الدوائر السياسية داخل مصر.

ويشير خبراء في القانون الدولي إلى ضرورة الاخذ بأبرز وأهم المبادئ التي جاءت في اتفاقية المبادئ لعام 2015 والمتمثلة في مبدأ التعاون وعدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومؤكدين أنه في حال فشل المفاوضات هذه المرة واصرار المفاوض الاثيوبي علي التعنت مع مصر فإن من حق الأخيرة اللجوء للتحكيم الدولي للحفاظ على حقوقها التاريخية من مياه النيل.

ووفقاً لوزير الري المصري فإن هناك العديد من المخاطر التي تواجهها بلاده بسبب الإجراءات الأحادية التي تتخذها أثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وفي مقدمتها فقدان ما يقرب من15 % من الرقعة الزراعية في مصر.

بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الإجتماعية والإقتصادية وتفاقم الهجرة غير غير الشرعية كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

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