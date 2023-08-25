ناشطون يطلقون حملة تغريدات للمطالبة بفتح مطار صنعاء

العالم- اليمن

وطالب صحيفون وناشطون ومحامون من اليمن وخارجها المجتمع الدولي بالضغط على التحالف لفتح مطار صنعاء بشكل كامل، مؤكدين بأن هناك الآلاف من المرضى اليمنيين الذين يعانون جراء عدم قدرتهم على السفر لتلقي العلاج بالإضافة إلى ملايين المغتربين اليمنيين العالقين في دول العالم المختلفة دون قدرة على العودة إلى بلادهم.

وتحت وسم (#افتحو_مطار_صنعاء) طالب الناشط والصحفي اليمني انيس منصور بفتح مطار صنعاء وكل المطارات اليمنية امام كافة شركات الطيران باعتباره مطلبا انسانيا ملحا، في حين عرض الناشط اليمني احمد المؤيد فيديو يظهر اكتظاظ المواطنين امام احد منافذ حجز التذاكر بشركة اليمنية في صنعاء.

واضاف الناشط احمد الاشعف ان استمرار حصار مطار صنعاء يعمق معاناة اليمنيين، معتبرا ان مطار صنعاء كان يخدم 6000 مسافر في اليوم الواحد، كما قام عدد من ابناء الجاليات اليمنية في المهجر بتسجيل فيديوهات يعبرون فيهم عن عدم قدرتهم على العودة الى بلادهم جراء وضع المطار.

في حين اصدرت منظمة Aider le Yémen بيان بشأن استمرار اغلاق مطار صنعاء وعرقلة الرحلات من الوصول اليه.

ونشر الناشط اليمني عادل الحسني سلسلة من الفيديوهات لمواطنين يمنيين في الخارج يطالبون بفتح مطار صنعاء ويصفون حجم المعاناة في ظل حصاره.

بدورها نشرت منصة اليمن في عيون العالم مجموعة من التقارير المرئية التي تبين واقعا مأساويا للمرضى اليمنيين في ظل اغلاق المطار.