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بوتين قد يحضر جنازة رئيس فاغنر وأمريكا بصدد تحديد كيفية سقوط طائرته

بوتين قد يحضر جنازة رئيس فاغنر وأمريكا بصدد تحديد كيفية سقوط طائرته
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من غير المعروف بعد فيما لو كان الرئيس بوتين سيحضر جنازة بريغوجين، مذكرا بالفترة التي تستغرقها الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات في الحادثة.

العالم - إيران

وقال بيسكوف إنه لا توجد مواعيد رسمية حتى اللحظة بخصوص إقامة جنازة يفغيني بريغوجين، لافتا إلى أنه “لا نعلم، مثلكم، كم ستستغرق الفحوصات الضرورية والإجراءات اللازمة المتعلقة بالتحقيق. ولذلك الآن، حيث لا يوجد مواعيد للجنازة وما إلى ذلك، فمن المستحيل الحديث عن هذا على الإطلاق الآن”.

وأردف قائلا: “في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية”.

ولقي بريغوجين، يوم الأربعاء الماضي، حتفه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله مع 9 أشخاص آخرين بينهم طاقم الطائرة، في مقاطعة تفير قرب موسكو.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة “فاغنر”، مشيرا إلى أن بريغوجين “كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا”.

وأكد أيضا أن “فاغنر” ساهمت بشكل فعّال في مكافحة النازية بأوكرانيا، “ولن ننسى هذا أبدا”.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفغيني بريغوجن، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

ووجهت روسيا توبيخا إلى بايدن بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريغوجن في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وردا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريغوجن، قال بايدن “لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد… نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله” حسب تعبيره.

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بوتين قد يحضر جنازة رئيس فاغنر وأمريكا بصدد تحديد كيفية سقوط طائرته

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