شاهد.. فشل زيارة وزير الخارجية التركي للعراق

العالم - خاص بالعالم

وقال سويدان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"طرح وزير الخارجية التركي حقان فيدان في هذه الزيارة مجموعة مواضيع كان من عناوينها الاساسية موضوع حزب العمال الكردستاني، وأزمة المياه في العراق، موضوع استئناف تصدير النفط العراقي الی تركيا، وايضاً موضوع خط حرير العراق الذي يربط ميناء البصرة الی الفاو الی الحدود التركية ومنها الی أوروبا".

وأوضح ان المحادثات في هذه المجالات الثلاث فشلت ولم يحصل أي خرق في هذه الموضوعات.

وبيّن ان ميزة هذه الزيارة ان من قام بها هو حقان فيدان وهو صاحب شخصية استخباراتية وتجربة واسعة في المنطقة وقد عول اردوغان علی هذا الشخص ليستطيع ان يحقق خرق في مجالات المباحثات، لكن مع ذلك فإنها لم تنجح بذلك.

هذا واشتكت بغداد مراراً من أن الغارات الجوية التركية في شمال العراق تنتهك سيادتها، فيما وصف فيدان أنشطة حزب العمال الكردستاني هناك بأنها "تحدي للسيادة العراقية" مطالباً بغداد بإعلان حزب العمال الكردستاني رسمياً منظمة إرهابية.

وتعد قضية المياه والسدود على نهري دجلة والفرات التي تنبع من تركيا وتتدفق إلى العراق قضية حساسة بشكل خاص بين البلدين الجارين.

وتشتكي الحكومة العراقية من انخفاض منسوب مياه النهرين، وتتهم تركيا بتقليص تدفق مياه النهرين بشكل كبير بسبب السدود.