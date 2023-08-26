في ظل جنون حرب المسيرات.. اوروبا تحت وطأة توقف تصدير الحبوب الاوكرانية

وقالت ان أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 صاروخا من طراز 'هيمارس'، وبالإضافة إلى تم تدمير سبعة وثلاثين طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف ومقاطعات اخرى بالقرب من الجبهة القتالية.

من جانبها، كشفت اوكرانيا عن نجاح قواتها في اختراقِ أصعب خطوطِ الدفاع الروسية جنوبي البلاد. وأعلنت القوات الأوكرانية قبل يومين دخول قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وهي معلومات لم تؤكدها موسكو.

في المقابل توقعت الاستخبارات العسكرية البريطانية أنْ تصعّد روسيا من قوة هجماتها في محور كوبيانسك ليمان خلال الشهرين المقبلين لإقامة منطقة عازلة حول إقليم لوغانسك شرقي اوكرانيا.

سياسيا، وجه الاتحاد الاوروبي دعوة جديدة لروسيا بشان العودة الى اتفاقية تصدير حبوب البحر الاسود، حيث ناشد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي موسكو العودة للاتفاق وتجديد فعاليته، حيث كان الاتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، قال: إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية تسببت بمشكلات كبيرة لكييف وكذلك للعديد من الدول النامية أيضا، مطالبا موسكو بالعدول عن مواقفها والعودة الى الاتفاق.

وفي السياق نفسه، اعلنت اوكرانيا ان سفينة أبحرت من مدينة أوديسا إلى بلغاريا محملة بالحبوب، مضيفة انها ثاني سفينة تغادر المدينة الساحلية منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الشهر الماضي. وقالت ان ناقلة البضائع التي ترفع علم ليبيريا تبحر من أوديسا في طريقها إلى ميناء فارنا في بلغاريا.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد اكد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بلاده لن تعود للاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو، مضيفا ان الغرب يتحمل المسوولية تجاه ايقاف تصدير الحبوب، وان بلاده مستعدة لمساعدة الدول النامية بشان أزمة الحبوب.