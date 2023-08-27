زاخاروفا: دول أوروبا متورطة في النزاع بأوكرانيا

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وقالت زاخاروفا في حديث لها السبت، “إن الجيش التشيكي يعتزم تسليم مروحياته روسية الصنع من طراز مي-24 إلى أوكرانيا بعد استلامه مروحيات قتالية أمريكية، وفي الأسبوع الماضي، قام فلاديمير زيلينسكي بجولة تسول شملت هولندا والدنمارك والنرويج والسويد التي أعلنت سلطاتها عن عزمها تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16. كل هذه التصرفات تؤكد عداء الغربيين تجاه روسيا وتورطهم المتزايد في النزاع الدائر حول أوكرانيا”.

وأوضحت المتحدثة الروسية أن دول الغرب تطالب أوكرانيا خلال ذلك بمواصلة الهجوم المضاد، وتستمر في ضخ السلاح إلى نظام كييف الإجرامي مع تدريب العسكريين الأوكرانيين وإرسال المرتزقة وتسليم المعلومات الاستخباراتية التي يتم استخدامها في قصف الأراضي الروسية.