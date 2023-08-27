مشاورات ايرانية قطرية بشأن آخر التطورات في المنطقة

العالم - إیران

وأعرب أمير عبداللهيان، في هذه المحادثة الهاتفية، التي جرت السبت، عن تقديره للدور الإيجابي لحكومة قطر والجهود البناءة التي يبذلها كبار المسؤولين في هذا البلد في العلاقات الإقليمية والدولية.

وشكر وزير الخارجية الايراني دولة قطر على دورها البناء في المساعدة بالافراج عن الارصدة الإيرانية، وجرى التشاور بشان آخر التطورات في المنطقة.

بدوره اعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن ارتياحه لعلاقات الصداقة بين إيران وقطر، وأشاد بتقدم العلاقات الثنائية، مؤكدا على استمرار المشاورات الوثيقة بين الطرفين.