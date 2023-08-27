ألمانيا تعد بعدم اتخاذ خطوات متهورة بشأن مساعدة كييف عسكريا

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وقال في مقابلة مع صحيفة "باساور نويه برس" الألمانية: "أود أن أؤكد لجميع القراء أنني سأواصل النظر بعناية في كل قرار ولن أفعل أي شيء متهور أبدًا، بغض النظر عن المطالب المفروضة على ألمانيا".

وأكد أنه من الصعب دائما اتخاذ قرارات بشأن قضايا مثل نقل الصواريخ الطويلة المدى إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن طلب كييف توريد صواريخ طائرات "توماهوك" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.