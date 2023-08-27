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رئيس نيجيريا يؤكد على حل أزمة النيجر سلميا

رئيس نيجيريا يؤكد على حل أزمة النيجر سلميا
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس النيجيري، رئيس "إيكواس"، بولا تينوبو، على سعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى حل الوضع الحالي في النيجر بشكل سلمي، مبتنيا على الدبلوماسية.

العالم - افريقيا

وقال المتحدث باسم الرئيس، أجوري نغيلالي، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "الحرب ليست مثالية لإصلاحاتي الاقتصادية أو للمنطقة، لكن الدفاع عن الديمقراطية أمر مقدس".

وأضاف تينوبو أن نشوب حرب واسعة النطاق في القارة الإفريقية ليس في مصلحة بلاده والمنطقة بأكملها، لكنه ألمح إلى الاستعداد لها.

وفي الوقت ذاته أكد الرئيس النيجيري أن ممثلي "إيكواس" مستعدون لجميع الخيارات الممكنة.

وكانت تقارير قد أفادت مؤخرا بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل العسكري في النيجر مستمرة.

وأمر رئيس أركان القوات المسلحة في النيجر، موسى سالاو بارمو، يوم أمس بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

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رئيس نيجيريا يؤكد على حل أزمة النيجر سلميا

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