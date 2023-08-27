أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد27 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

إنعكاسات دولية واسعة لإنضمام ايران لبريكس..الثقل السياسي والإستراتيجي لبريكس تعاظم تماما.

- ايران ..

بدء مرحلة جديدة بمسار إفشال الحظر الأمريكي بالكامل بإنضمام ايران لعضوية مجموعة بريكس.

- افكار ..

وزير الإقتصاد يتحدث عن إنفراجة كبرى قريبة في الإقتصاد الإيراني ودخوله مرحلة الإزدهار.

- سياسة روز ..

ايران تتلقى طلبات من عدة بلدان أوروبية لشراء مسيّراتها خاصة مسيرة "مهاجر عشرة " المتطورة.

- قدس ..

خبراء ومهندسون ايرانيون يشرفون على بناء خمس مصافي لتكرير النفط بجنوب أفريقيا.

- جمهوري اسلامي ..

إشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الإحتلال في جنين والخليل بالضفة الغربية .

- خراسان ..

إعلان حالة الإنذار القصوى بجيش النيجر تحسبا لتدخل عسكري من قبل ايكواس وفرنسا.

- رسالت ..

هلع البيت الأبيض من فقدان أمريكا هيمنتها على الإقتصاد العالمي بتزايد قدرات وثقل بريكس.

- اطلاعات ..

قوى الأمن اللبنانية تعتقل عناصر خلية تجسس للمرساد في مطار بيروت الدولي .

- ارمان ملي ..

رئيس جمهورية روسيا البيضاء يتحدث عن مواصلة مجموعة فاغنر الروسية الأمنية مهامها ببلاده.

- ارمان امروز ..

مصرع جندي تركي في إنفجار عبوة ناسفة في شمال العراق ..

-مردم سالاري ..

وزارة الدفاع.. ايران من بين البلدان العشرة الأولى الأكثر قدرة عسكريا في العالم .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1-جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها (عودة السيناريو التكفيري للمنطقة)..

امريكا تتلاعب بمفهوم الارهاب طبقا لمصالحها الخاصة , وتحركاتُها العسكرية المريبة بمناطق الحدود السورية العراقية مؤشرٌ جديد صارخ على ذلك, حيث تصب هذه التحركات لصالح انعاش جماعاتٍ وتنظيماتٍ وشراذمَ ارهابية بامتياز .

( إن التحركات العسكرية الأمريكية بسوريا والعراق تخدم تفعيل سيناريو يسهل إستعادة الإرهاب أنفاسه لإستخدامه كالعادة كأداة ضغط)

فالقوات الامريكية توفر السلاح والمعابر للارهابيين التكفيرين للتنقل بين سوريا والعراق لشن المزيد من الهجمات وللقيام بالمزيد من التتفجيرات الارهابية, وذلك لعرقلة احلال السلام بسوريا ولتبرير بقاء القوات الامريكية في العراق ايضا.

2- قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقالها ( حرب أهلية ثانية قد تطرق أبواب أمريكا )..

حالةُ التشرذم الاجتماعي وتفاقمِ الصراعات السياسية , واقعٌ بات يحمل في طياته خطرا داخليا داهما على مستقبل امريكا. اِن الملاحقات القضائية لترامب التي بلغت درجةَ اعتقاله لفترة قصيرة وخروجِه بكفالة باهضة , اَحداثٌ تكشف عن عمق الخلافات الداخلية خاصة مع تهديد انصاره بحمل السلاح.

( أمريكا مقبلة على مواجهة إعصار سياسي له جذور عنصرية وتأثيرات طبقية واجتماعية الى جانب عوامل خلافات في الرؤية السياسية)

اعصارٌ قد يدفع امريكا في اتون حرب اهلية طاحنة ثانية في ظل تنامي تياراتٍ انفصالية بالولايات الجنوبية كما حدث في الحرب الاهلية الاولى بامريكا قبل قرنين.

3- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقريرها (خبر سيئ لزيلينسكي)..

وكالةُ بلومبرغ الامريكية للانباء ازاحت الستار عن وجود مخاوف اوروبية من احتمال وقف بايدن للدعم العسكري والاقتصادي الامريكي المفتوح لاوكرانيا. وحسب بلومبرغ..

( قد يضطر بايدن تحت وطأة الأجواء الإنتخابية لخفض الدعم الأمريكي لكييف للحد من الإنتقادات الداخلية التي يؤججها الجمهوريون)

والمخاوف الاوروبية في هذا السياق تنبع من رؤية تقول ان وقف الدعم الامريكي لاوكرانيا سيؤدي لانهیار قدرات الجيش الاوكراني

ومواجهة الناتو والاتحاد الاوروبي لتحديات هائلة بانكفاءِ الولايات المتحدة.

4- خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( واشنطن تؤجج الأزمات بأوروبا)..

ان اصرار امريكا بايدن على مواصلة وتوسيع ارسال السلاح وحتى المحظور دوليا لاوكرانيا يشكل بحد ذاته عقبة في طريق المبادرات الدولية التي تستهدف ايجاد حل دبلوماسي للازمة الاوكرانية.

(أمريكا توسع بإستمرار إرسال السلاح لأوكرانيا وتدفع حليفاتها الأوروبيات على ذلك الأمر الذي بات يشكل عبئا هائلا على أوروبا)

ان هذه الاستراتيجية الامريكية تدفع نحو توسع دائرة الحرب والدمار في اوكرانيا ونحو تقليص فرص نجاح اية مبادرات لاحلال السلام , كما تؤدي هذه الاستراتيجية الامريكية التي لها اجنداتها التي ترتبط باضعاف روسيا , الى تفجير ازمات اقتصادية واجتماعية عميقة في البلدان الاوروبية نفسها تحت وطأة نفقات الدعم لاوكرانيا ومخاطر تداعيات هذه الحرب.

5- سياسة روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في تقريرها ( خطة بريطانية لإقامة قاعدة بشرق اليمن )..

يبدو حسب مصادر يمنية عليمة ان القوات البريطانية المتواجدة بشرق اليمن باطار تنسيق مع الامارات بدأت تتحرك في الآونة الاخيرة لاقامة قاعدة عسكرية ثابتة بمحافظة حضرموت.

( شهود عيان أشاروا لوصول قوات بريطانية خاصة لمناطق زراعية بحضرموت لتحديد موقع مناسب لإيجاد قاعدة عسكرية )

ان التواجد العسكري البريطاني بشرق اليمن ليس بالامر الجديد , اذ سبق ان اكدت تقارير دولية ومحلية وجود تحركات عسكرية بريطانية بحضرموت بالتنيسق مع التحالف السعودي هذا الى جانب تواجد قوات امريكية وبريطانية بمحافظة المهرة باقصى شرق اليمن بمحاذاة سلطنة عمان الامر الذي يطرح تساؤلات جدية عن اهدافها ودورها في عرقلة جهود احلال السلام .

6- جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على خروج تظاهرات بالبحرين في تقريرها ( تظاهرات تضامن مع السجناء السياسيين)..

شهدت العاصمة المنامة ومناطق اخرى بالبحرين مؤخرا تظاهرات شعبية تضامنا مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام بسجون النظام الخليفي .

( المتظاهرون حملوا لافتات تندد بشدة بالإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين وسط هتافات تضامن مع السجناء السياسيين )

وحسب جمعية الوفاق البحرينية توجهت مسيرة شعبية غربي المنامة نحو منزل قيادي معارض مضرب عن الطعام بالسجن ذكرت تقارير عن تدهور حالته الصحية بشكل خطير.