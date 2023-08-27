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جنوبيون يحتجون على تردي الأوضاع باليمن.. شاهد رد مرتزقة العدوان

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

وتيرة الاحتجاجات الشعبية في تصاعد مستمر في مناطق اليمن الجنوبية، وسياسة الافقار والتجويع التي تنتهجها دول العدوان ومرتزقتها هي السبب.

احتجاجات واسعة في عدن وتحديدا مديرية المنصورة يواصل المرتزقة قمعها، حيث هاجم مرتزقة المجلس الانتقالي التابع للامارات احتجاج في ساحة الشهداء بالمنصورة، واطلقت الرصاص على المعتصمين ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم.

اقتحام تحول الى اشتباكات عنيفة بين عناصر الانتقالي والمحتجين المطالبين برحيل التحالف والمنددين بانهيار العملة وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء. وذلك وسط إغلاق الطرق وخطوط السير وإحراق الإطارات إلى جانب وصول تعزيزات لعناصر الانتقالي ومحاولة تطويق المنطقة وإغلاق المداخل الرئيسية للمديرية.

اعمال عنف واستخدام للقوة، كانت قد حذرت مؤسسة گاردا وورلد الدولية المتخصصة في معلومات الامان العالمية من وقوعها، متوقعة ان تتصاعد وتتسع دائرة الاحتجاجات في محافظات جنوب اليمن، في ظل استمرار الفساد انقطاع خدمة الكهرباء لساعات طويلة وتفاقم الاوضاع المعيشية والخدمية، بالاضافة الى حالة الفوضى التي يشهدها الجنوب وغياب الدولة والمسؤولية في معالجة الأوضاع التى باتت تهدد بكارثة انسانية.

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