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حماس ترد على تهديدات 'نتنياهو'..

استهداف الاحتلال قيادة المقاومة سيكون وبالًا عليه..

استهداف الاحتلال قيادة المقاومة سيكون وبالًا عليه..
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

ردّ إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على تهديدات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأخيرة ضد نائب رئيس الحركة صالح العاروري.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال رضوان، في تصريحات إذاعية، الأحد: إننا "نحذر نتنياهو من إرتكاب أي حماقة باستهداف القائد الشيخ صالح العاروري أو أي من قيادة المقاومة".

وأضاف: "ارتكاب العدو أي حماقة باستهداف قيادة المقاومة سيكون وبالاً عليه والرد سيكون غير مسبوق"، متابعاً "لن نمرر أي جريمة بحق المسجد الأقصى أو قيادة المقاومة أو أبناء شعبنا".

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد اليوم الأحد، باغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري؛ ردًا على تصاعد عمليات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في افتتاحية جلسة حكومته الأسبوعية: "استمعت إلى التصريحات النارية للقيادي في حماس صالح العاروري من مكانه في لبنان، وهو يعرف جيدًا مع رفاقه، وتعرف حماس (..) أننا سنحاربهم بكل الوسائل منعًا لتوجيه العمليات ضدنا"، وفق قوله.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن دعا قادة سابقون في الأمن الإسرائيلي إلى اغتيال العاروري بسبب "مساعيه لتوحيد الجبهات."

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