باقري لنظيره الهولندي: الحوار يؤدي إلى إزالة سوء التفاهم وبناء التعاون

العالم - إيران

وناقش باقري وديفينغ في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الأحد، آخر تطورات العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهولندا.

وأشار باقري في هذا الاتصال، إلى تاريخ العلاقات بين البلدين وقال: أن إيران وهولندا تعيشان حالة جديدة من التعاون، من المتوقع أن تتوسع أكثر في ظل الإرادة المتبادلة.

وأضاف مساعد الخارجية الإيراني: على الرغم من احتمال وجود اختلافات في وجهات نظر البلدين، إلا أن الحوار والتشاور المستمر كان دائما الخيار الأول للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بهولندا، لأننا نعتقد أن هذه المحادثات ستساعد في إزالة سوء الفهم في البداية، وبالتالي التفاعل بين الطرفين.

ومع تأكيده على أهمية الحوار بين البلدين، قال مساعد الخارجية للشؤون السياسية الهولندي مارسيل ديفينغ: إن طبيعة الدبلوماسية ليست سوى الحوار، ورغم أن الدبلوماسية لا تحل جميع المشاكل، إلا أنها يمكنها أن تحل سوء الفهم.

كما تم خلال هذا الاتصال مناقشة آخر تطورات العلاقات بين البلدين في المجال القنصلي.