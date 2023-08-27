الملفات الإنسانية وأسباب تراجع المفاوضات بشأنها

العالم - المشهد اليمني

ناشطون وسياسيون نفذوا حملة اعلامية من اجل تذكير المجتمع الدولي بهذه القضايا الانسانية الملحة، وطالب الناشطون ببذل جهود كبيرة من اجل دفع المرتبات، ورفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، خاصةً وأنّ تحالف العدوان قد وافق في وقت سابق على رفع هذه القيود ودفع المرتبات.

وفد صنعاء المفاوض اعلن أنه ركز على استعادة حقوق الموظفين بطرق سلمية وقال عبدالملك العجري إنّ انقطاع المرتبات، وإن كان سببه العدوان، إلا أنّ المسؤولية الأساسية لاستعادة حقوق الموظفين تقع على عاتق السلطة والحكومة الوطنية، مشدداً على أنّ عدم التحرك السريع والفعال لإيجاد حل لهذه الأزمة قد يؤدي إلى تصعيد الموقف وتفاقم الأوضاع. وحذر العجري من أنه في حال استمرار تعثر الجهود وتعقيد الأمور بسبب التحالف، فإنّ الأمور ستأخذ مساراً تصعيدياً غير مرغوب به، وأنّ الحل السلمي والعادل يعدّ الطريق الأمثل لإنهاء هذه الأزمة.

فما هي الاسباب التي ادت الى تراجع التحالف عن رفع القيود ودفع المرتبات؟

ولماذا طالت المفاوضات حول هذه المواضيع الانسانية؟

وهل هناك افق واضح للتخفيف عن المواطنين ودفع رواتب الموظفين؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المشهد اليمني.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من عضو الفريق الوطني المفاوض عبدالمجيد الحنش، والاعلامي اليمني حميد رزق.

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