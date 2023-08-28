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ماكرون: السفير الفرنسي سيظل في النيجر وسنواصل دعم الرئيس بازوم

ماكرون: السفير الفرنسي سيظل في النيجر وسنواصل دعم الرئيس بازوم
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة أمام دبلوماسيين اليوم الاثنين إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

العالم - أفريقيا

وجدد ماكرون القول أيضا إنه سيواصل دعم رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم، الذي وصف ماكرون قراره عدم الاستقالة بأنه “شجاع”.

ومنحت السلطات في النيجر الجمعة، 48 ساعة للسفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي (Sylvain Itté) لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية بجمهورية النيجر في بيان، إن القرار جاء "ردا على رفض سفير فرنسا الاستجابة لدعوة وزير الخارجية لإجراء مقابلة وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر".

بالتوازي، رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا.

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ماكرون: السفير الفرنسي سيظل في النيجر وسنواصل دعم الرئيس بازوم

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