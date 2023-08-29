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على طول ما يسمى الخط الأزرق..

جنود الاحتلال يتفقدون أجهزة مراقبة الجدار العازل جنوبي لبنان

جنود الاحتلال يتفقدون أجهزة مراقبة الجدار العازل جنوبي لبنان
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

تفقد جنود الاحتلال الاسرائيلي أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول ما يسمى الخط الأزرق جنوبي لبنان.

العالم - لبنان

وأفاد مراسل قناة العالم الخبارية في سوريا، انه تم صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل غياب لحركة دوريات قوات الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.

واوضح الزميل حسين عزّالدينن نقلا عن معلومات صحفية من جنوب لبنان، أنّه "سُجّل صباح اليوم، غياب شبه تام لحركة الدّوريّات التابعة للاحتلال الإسرائيليّ المعتادة في محور القطاع الشّرقي في جنوب لبنان، انطلاقًا من تلال العديسة حتّى بوابة فاطمة في خراج بلدة كفركلا".

واضاف، ان حركة الجنود الإسرائيليّين اقتصرت على تفقّد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول الخط الأزرق؛ في ظلّ تحرّكات مؤلّلة في المواقع الأماميّة المتاخمة للحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة".

وأشار إلى أنّ "في الجانب اللّبناني، نشطت دوريّات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل"، لمراقبة الوضع وتأمين الهدوء والاستقرار في المنطقة".

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