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بعد أيام من اعتقاله..

'قسد' تعلن عزل قائد مجلس دير الزور العسكري بسوریا

'قسد' تعلن عزل قائد مجلس دير الزور العسكري بسوریا
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قراراً بعزل قائد مجلس دير الزور العسكري، أحمد الخبيل، من مهامه في قيادة المجلس، بالإضافة إلى أربعةٍ آخرين من قيادات المجلس، حيث برّرت "قسد" قرارها بدعوى ارتكابهم "جرائم وانتهاكات".

العالم - سوریا

وأعلن المركز الإعلامي لـ"قسد"، اليوم الأربعاء، إنّ المجلس العسكري لمجلس دير الزور، وبموافقة المجلس العسكري لـقوات سوريا الديمقراطية، "قرّر عزل، أحمد الخبيل، من مهامه، بسبب ارتكابه العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية معادية".

وأضاف بيان "قسد"، أنّ قرار العزل جاء بعد "النظر في العديد من التقارير وشكاوى الأهالي"، وبناءً على أمر اعتقالٍ صدر عن النيابة العامة، التابعة لها في شمالي وشرقي سوريا.

وذكرت "قسد" في بيانها، أنّ القرار جاء بعد فترةٍ من المتابعة للخبيل والعناصر الأربعة المرتبطون به، وارتكابهم "جرائم جنائية بحق الأهالي والاتجار بالمخدرات"، وبسبب سوء إدارته للوضع الأمني، ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش"، إضافةً إلى "استغلال منصبه في مصالحه الخاصة والعائلية بما يخالف النظام الداخلي لـقسد".

وبالإضافة لعزل الخبيل، قرّر مجلس "قسد" العسكري، إنهاء مهام أربعة أشخاص آخرين ضمن المجلس، أكّد أنّهم على علاقةٍ مباشرة بـ"تلك الجرائم والتجاوزات"، وذلك وفقاً للمركز الإعلامي.

يُذكر أنّ "قسد" كانت قد ألقت القبض على عدد من قيادات مجلس دير الزور العسكري، مِن بينهم الخبيل، الأحد، بعد مداهمة منازلهم في حيي خشمان والعزيزية في مدينة الحسكة السورية، وذلك في عملية مداهمة، بالتزامن مع تطويق حي غويران وسجن الصناعة.

وأعلن القيادي في مجلس دير الزور العسكري، جلال الخبيل، في مقطع مصوّر، أنّ "قسد" حاصرت مقرات مجلس دير الزور العسكري في حي خشمان، شمالي الحسكة، كما أفاد الخبيل بأنّ "قائد مجلس دير الزور العسكري، أحمد الخبيل، جرى استدراجه من قبل قوات قسد إلى قاعدة استراحة الوزير في ريف الحسكة، واعتقاله".

وكان مسلحون قد هاجموا بالرشاشات حاجزيْن لـ"قسد" في بلدتَي أبو حمام وغرانيج، في ريف دير الزور الشرقي، الإثنين، بالتوازي مع وصول تعزيزاتٍ عسكرية لها من الرقة، إلى منطقة المدينة الصناعية شمالي دير الزور.

يُشار إلى تصاعد حدّة التوترات بين مجلس دير الزور العسكري و"قسد" مؤخراً، حيث اندلعت موجة اشتباكات بين عناصر المجلس، والشرطة العسكرية التابعة لـ"قسد"، أواخر تمّوز/يوليو الماضي، في بلدة الصور، شمالي محافظة دير الزور السورية.

كما تطورت خلافاتٍ عشائرية سابقة في مناطق سيطرة "قسد"، إلى اشتباكاتٍ مسلحة، أوقعت قتلى وجرحى، فضلاً عن وقوع اشتباكاتٍ ضمن التشكيلات العسكرية المنضوية تحت "قسد"، وخصوصاً ضمن "مجلس دير الزور العسكري".

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بعد أيام من اعتقاله.. 'قسد' تعلن عزل قائد مجلس دير الزور العسكري بسوریا

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