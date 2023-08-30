ذعر في كوريا الجنوبية بعد اطلاق الشمالية 'صاروخا باليستيا'

العالم- اسياوالباسيفيك

وقال خفر السواحل الياباني إن مقذوفا "يُعتقد أنه صاروخ باليستي" أطلقته كوريا الشمالية سقط بالفعل".

كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية "أطلقت صاروخا باليستيا صوب البحر".

ويأتي ذلك الإطلاق، بعد أن أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، على اختبار صواريخ كروز الاستراتيجية، في الوقت الذي بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية تعتبرها بيونغ يانغ تدريبا على الحرب.

وجاءت أحدث تجربة صاروخية بينما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولتشي فريدم غارديان الصيفية التي تهدف إلى تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة.

ونددت بيونغيانغ بالتدريبات العسكرية للبلدين الحليفين ووصفتها بأنها بروفة لحرب نووية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن التدريبات ستجرى هذا العام على "أكبر نطاق على الإطلاق"، إذ تم تعبئة عشرات الآلاف من القوات من كلا الجانبين، وكذلك بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن إطلاق الشمال للصاروخ الباليستي فجر اليوم يعد الأول من نوعه منذ 37 يوما من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي في يوم 24 يوليو.

والثلاثاء، أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بيونغ يانغ تخطط لجعل بحرية الجيش الكوري الشمالي جزءا لا يتجزأ من قوة الردع النووي.

وقال كيم جونغ أون خلال زيارة بمناسبة يوم البحرية: "من الآن فصاعدا، ستصبح البحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري جزءا لا يتجزأ من قوة الردع النووي للدولة، المعدة لتنفيذ المهام الاستراتيجية".

ودعا الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق إلى المزيد من الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب، وإلى زيادة إنتاج الأسلحة وتوسيع نطاق التدريبات العسكرية. كما شدّد على إجراء مناورات حربية من أجل تجارب الأسلحة الجديدة بنجاعة.

واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.