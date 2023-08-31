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حكومة بوركينا فاسو توافق على إرسال قوات إلى النيجر

حكومة بوركينا فاسو توافق على إرسال قوات إلى النيجر
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة Burkina24 بموافقة مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر.

العالم - افريقيا

وقالت الصحيفة: "وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات بوركينا فاسو إلى جمهورية النيجر ويتوافق هذا القرار بالكامل مع الالتزامات الاستراتيجية لبلادنا".

من جانبه أشار قاسوم كوليبالي وزير دفاع بوركينا فاسو إلى أن إرسال قوات إلى النيجر سيسمح بتعزيز مكافحة الإرهاب، وأن أمن النيجر من أمن بوركينا فاسو.

وأعلن جيش النيجر، في نهاية يوليو الماضي، عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول. وتم تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني لمنصب رئيس لـ "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن" الذي شكله المشاركون في الانقلاب. وأدان معظم الزعماء الغربيين والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب. وفي أوائل أغسطس تبنى المشاركون في الاجتماع الطارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول إيكواس الذي عقد في أبوجا (نيجيريا)، خطة للتدخل العسكري في النيجر.

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