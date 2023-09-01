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بالصور.. بعد 125 عاما على اختفائه "الطائر المنقرض" يظهر في نيوزيلندا

بالصور.. بعد 125 عاما على اختفائه
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

رصد باحثون متخصصون في مراقبة الحياة البرية في نيوزيلندا طائر "تاكاهي"، الذي تم إعلانه "طائرا منقرضا" منذ اختفائه عام 1898.

العالم - منوعات

ورصد مراقبو الحياة البرية ظهور هذا الطائر مجددا وتزايد أعداده تدريجيا، فيما وصف بـ"الانتصار الكبير" في مجال البيئة، حسبما ذكرت إدارة حماية البيئة في البلاد.

ويمتلك طائر "تاكاهي" سيقانا ذات لون أحمر وريشا أزرق وهو غير قادر على الطيران، وقد تم إطلاق 18 طائرا من هذا النوع في وادي بحيرة "واكاتيبو وايماوري"، الأسبوع الماضي، وهي منطقة جبلية لم يتم رصد الطيور بها منذ نحو قرن من الزمان، بحسب موقع "ديموكراتيك أندرغرواوند".

وتعيش طيور "تاكاهي" في المناطق الجبلية ويعود تاريخها إلى عصر البليستوسين، وهي طيور عريضة وجريئة بينما تبدو كروية من الأمام، حيث وصفها بعض السكان المحليين بأنها تشبه كوكب الأرض، لكنها تمتلك ساقين طويلتين بلون أحمر.

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