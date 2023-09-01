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مخاتير ليبيا يرفضون اقامة اي علاقة مع الكيان الصهيوني

مخاتير ليبيا يرفضون اقامة اي علاقة مع الكيان الصهيوني
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد مخاتير المحلات بمختلف البلديات في ليبيا، في بيان صحفي، على تمسكهم بالثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينة.

العالم-ليبيا

وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية, عبروا المخاتير عن رفضهم التام لإقامة أي علاقة ومن أي نوع مع من أسموه بالكيان الصهيوني المجرم، ونددوا فيه بإجراء أي تواصل وعلى أي مستوى معه.

وأعرب مخاتير المحلات عن تمسكهم بحق المواطن في حرية التعبير عن رأيه، شريطة أن يلتزم الجميع بضوابط التعبير عن الرأي والتظاهر بالطرق السلمية التي نظمها القانون دون الإخلال بالأمن والإتلاف للممتلكات.

كما عبر المخاتير، عن استيائهم البالغ من محاولات البعض لاستغلال المشاعر الوطنية والتاريخي للشعب الليبي مع القضية الفلسطينية في خدمة مصالح ومواقف سياسية لتصفية حسابات سياسية تسيء للشعب الليبي وجدية موقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

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مخاتير ليبيا يرفضون اقامة اي علاقة مع الكيان الصهيوني

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