الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شرق الخرطوم

تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شرق الخرطوم
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اشتباكات كثيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وشن الجيش ضربات جوية ومدفعية على تجمعات قوات الدعم السريع في ضاحية سوبا شرق الخرطوم وعدد من أحياء شرق النيل.

العالم-السودان

وحسبما نقل موقع اخبار السودان, هز دوي الانفجارات أجزاء واسعة من أحياء شرق الخرطوم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وشن الجيش قصفاً مدفعياً من منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان باتجاه مواقع قوات الدعم السريع.

وتجددت الاشتباكات بين الطرفين في محيط سلاح المهندسين جنوب أم درمان، مضيفين أن الاشتباكات شملت منطقتي أمبدة المنصورة وحمد النيل الواقعتين غرب سلاح المهندسين. وأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت حول مقر سلاح الإشارة التابع للجيش بمدينة الخرطوم بحري.

في حين، قالت قوات الدعم السريع إنها نفذت عملية نوعية تم من خلالها تدمير معسكر القوات الخاصة بمنطقة المرخيات أم درمان ومقتل المئات.

روابط ذات صلة

السودان.. مكتب حميدتي يرفض انباء اغتياله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعليق عضوية الغابون في الاتحاد الافريقي

وزيرالخارجية يلتقي السيد نصر الله

تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شرق الخرطوم

السودان.. مكتب حميدتي يرفض انباء اغتياله

شاهد.. هكذا تغرس الثقافة الحسينية في نفوس الصغار

التجديد لليونيفيل بقرار متشدّد.. برّي يدعو لحوار 7 أيام تليه 'جلساتٌ مفتوحة'