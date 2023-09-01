زيلينسكي: تحقيق السلام الدائم مشروط بانسحاب روسيا من الأراضي التي تحتلها

العالم - خاص بالعالم

زيلينسكي أكد أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا أو حتى في أوروبا إذا لم تنسحب روسيا من شبه جزيرة القرم والدونباس وغيرها من الأراضي التي احتلتها.



شبه جزيرة القرم، كانت محل تأكيد زيلينسكي الذي اشار الى ان كييف وجميع الدول الأخرى -ممن اعتبرها تحترم القانون الدولي- لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ليصعد من لهجته قليلا ويعتبر أن روسيا تحاول إخفاء ضعفها من خلال زرع الفوضى والإرهاب.

يبدو ان كلمات الرئيس زيلينسكي وصلت إلى مقصدها، فعلى الجانب الروسي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده تعتزم تخصيص نحو عشرين مليار دولارا من الميزانية الاتحادية على مدى الثلاثين شهرا المقبلة لتنمية المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو العام الماضي. في رسالة يبدو أن بوتين حاول تضمين سطورها تأكيد رفض الصيغة الاوكرانية للسلام.

الامر الذي أشار إليه وزير خارجيته سيرغي لافروف، باعتبار أن صيغة السلام التي اعلن عنها زيلينسكي بنقاطها العشر، مجنونة وغير واقعية وغير متزنة، منتقدا دعم الغرب لها كحل وحيد للأزمة، ليكشف سبب الرفض بأنها تؤكد مساعي الغرب لردع روسيا.

أمر تحاول موسكو بكل قوتها إفشاله عبر الميدان العسكري، رغم تقلباته، ففي وقت تحدث فيه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن تسجيل واشنطن تقدما ملحوظا للقوات الأوكرانية في الجنوب، بالقرب من منطقة زابوريجيا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

أكدت السلطاتُ الروسية افشالها استهدافات عدة عبر طائرات مسيرة، فقد اعلنت موسكو اسقاط مسيرتين هاجمتا محطةَ كورتشا-توف النووية في كورسك غربيَ روسيا، واخرى كانت تستهدف العاصمة موسكو. لتعلن موسكو تأجيلَ وإلغاءَ عشراتِ الرِحْلات لضمانِ الملاحة الجوية.

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