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موكب شهداء 'قادة النصر' يخدم زوار الأربعين في كركوك

الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

خدم موكب شهداء قادة النصر (موكب شهداء المهندس وسليماني) في كركوك بمدينة داقوق جنوبي العراق الزوار القادمين من إيران وتركيا وأذربيجان.

العالم- العراق

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