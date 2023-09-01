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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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موكب شهداء 'قادة النصر' يخدم زوار الأربعين في كركوك
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الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش
خدم موكب شهداء قادة النصر (موكب شهداء المهندس وسليماني) في كركوك بمدينة داقوق جنوبي العراق الزوار القادمين من إيران وتركيا وأذربيجان.
العالم
-
العراق
111
333
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
إیران
ترکيا
كلمات دليلية :
كركوك
زوار الأربعين
موكب شهداء قادة النصر
موكب شهداء المهندس وسليماني
مدينة داقوق
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