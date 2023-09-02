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الحرب في السودان..

البرهان يقول: الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد

البرهان يقول: الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد.

العالم - السودان

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن البرهان قوله إن السودان يرفض "الإملاءات"، لكنه يرحب بأي دعم يخدم إعادة الإعمار.

وخلال زيارته مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، صرح البرهان أن "الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف"، معتبراً أن "تلك المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا".

وكان البرهان توجه إلى مصر، الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، والتقى هناك بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.

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