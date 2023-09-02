بالفيديو.. السوداني: الربط السككي بين إيران العراق يصل إلى النجف وكربلاء

العالم-العراق

ورحب السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بنائب رئيس الجمهورية الإسلامية والوفد المرافق له، كما ثمّن دور؛ وزير النقل ومحافظ البصرة والمستشارين وباقي المسؤولين في وزارة الخارجية واللجان والوزارات، على ما بذلوه من جهد استثنائي، للمضيّ بهذا المشروع الكبير.

وأشار السوداني إلى أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من إيران وبلدان وسط آسيا، فضلاً عن أهميته في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه، مبيناً أنّ المشروع قد خضع لسنوات من النقاش وتم الاتفاق على إكماله بين العراق وإيران عام 2021.

وأوضح السوداني أنّ الربط السككي عبر منفذ الشلامجة هو حلقة من حلقاتٍ مُتعددة لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من المقرر أن تصل إلى محافظتي النجف الأشرف وكربلاءَ المقدسة.

من جانبه، نقل مخبر تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي إلى رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بالخطط التنموية التي شرعت بها الحكومة العراقية في مختلف القطاعات، كما أكد دعم بلاده نجاح العراق اقتصادياً وتنموياً.