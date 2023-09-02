إضافات خطيرة للحرب الأوكرانية..صاروخ عابر للقارات وذخائر خارقة للدروع

العالم - روسيا

وزارة الدفاع الروسية تقول إن الدفاعات الروسية أحبطت ثلاث هجمات أوكرانية بزوارق مسيرة حاولت استهداف جسر القرم في البحر الأسود، معلنة أن الزوارق الأوكرانية المسيرة تم اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لأهدافها بالبحر الأسود.

من جهته، أكد عمدة موسكو إسقاط مسيرة قرب المدينة، في حين أعلنت وزارة الدفاع تدمير مسيرة أخرى في مقاطعة موسكو.

بدوره دعا عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلى توسيع الدفاعات الجوية في المدينة لمواجهة الارتفاع الملحوظ في هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربات دقيقة أدت إلى تعطيل نظام التحكم الإلكتروني الإستراتيجي للجيش الأوكراني. وأضافت أن القوات الروسية دمرت ورشات تجميع المسيّرات البحرية المستخدمة من قبل كييف.

وفي تطور جديد، كشفت روسيا عن وضع صاروخها الباليستي الجديد العابر للقارات من طراز 'سارمات' في الخدمة.

وقالت وكالة الفضاء الروسية إن موسكو وضعت صاروخ 'سارمات' الملقب بالشيطان في الخدمة، وهو من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وتقول موسكو إنه قادر على الوصول لأي مكان بالعالم.

على الجانب الآخر، أعلنت أوكرانيا أنها شنت هذا الأسبوع هجوما بمسيّرات على مطار روسي انطلاقاً من الأراضي الروسية للمرة الأولى منذ أن توعدت كييف 'بإعادة' النزاع إلى موسكو.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني إن كييف اختبرت بنجاح صواريخ محلية الصنع يبلغ مداها سبعمئة كيلومتر حالياً.

وأضاف زيلينسكي، أن كييف طوّرت مدى الأسلحة الأوكرانية لسبعمئة كيلومتر، وتسعى إلى زيادة مدى الأسلحة الهجومية.

وبهذا المدى ستستطيع أوكرانيا استهداف مساحات واسعة داخل روسيا من بينها العاصمة موسكو، التي لا تبعد سوى خمسمئة كيلومتر عن الأراضي الأوكرانية.

وقد وصلت هجمات الطائرات المسيرة بالفعل إلى مطار بسكوف على بعد ثمانمئة كيلومتر من الحدود الأوكرانية، رغم أن سلطات كييف تقول إن تلك المسيرات أطلقت من داخل الأراضي الروسية.

وفي سياق متصل، من المقرر أن ترسل واشنطن لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.

وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.