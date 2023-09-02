السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 02-09-2023

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-08-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-08-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإنتخابات الأمريكية المقبلة.. إيلون ماسك يصطف مع الجمهوريين ضد معسكر بايدن

الصدر يصدر بيانا بشأن ظاهرة الاعتداءات على الزائرين

وزیر الطرق الايراني: إيران تقوم ببناء جسر متحرك على نهر أروند الحدودي مع العراق

نائب الرئيس الايراني.. مشروع شلمجة البصرة السككي سيرفع التجارة الثنائية إلى 30 مليار يورو+فيديو

تركيا.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث سير

هكذا يرد قائد الثورة على رسالة جمع من الطلاب حول مسيرة الأربعين