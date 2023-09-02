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ليبيا..عقيلة صالح يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات

ليبيا..عقيلة صالح يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح .

العالم - لیبیا

وبحثا الجانبين مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وأكد عقيلة صالح مجددا على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات"، فيما أوضح المبعوث الأممي، أنه "لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبيةً لرغبة الشعب الليبي".

وتعاني ليبيا من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق

وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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ليبيا..عقيلة صالح يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات

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