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السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال

السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بفرض حظر التجوال في كركوك.

العالم-العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان: إن" القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".

وأضاف، أن" السوداني شدد على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".

وتابع، أن" القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق".

ودعا السوداني، بحسب البيان،" جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".

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